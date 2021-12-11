NBC: США подготовили пакет военной помощи Украине, но задерживают его отправку, чтобы избежать напряженности

Администрация американского лидера Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, однако приостановила его отправку, чтобы избежать напряженности, сообщает NBC.
Источники сообщили телеканалу, что Вашингтон хочет повременить с отправкой помощи Киеву, чтобы постараться снизить напряженность вокруг ситуации с Украиной. Инсайдеры утверждают, что документ, в котором содержатся данные о пакете военной поддержки, лежит на столе Джо Байдена уже три-четыре недели.
При этом, по словам источников, в случае эскалации напряженности, власти США рассматривают возможность существенно увеличить объем военной помощи украинской стороне.
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