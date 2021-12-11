Глава МИД Украины Кулеба заявил о разработке совместного с Западом плана по сдерживанию России

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11 декабря 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и страны Запада занимаются разработкой плана сдерживания Москвы после того, как президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса.

Дмитрий Кулеба отметил, что Владимир Путин выдвинул суровый ультиматум. Дипломат уточнил, что российский лидер потребовал от США надежных юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, иначе, как якобы намекнуло окружение президента РФ, страна вторгнется на украинскую территорию.

Кулеба отметил, что единственным выходом из ситуации является всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и ее партнеры. Согласно документу, западные страны должны послать РФ четкие политические сигналы о будущем членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, разработать "суровые санкции" на случай возможного вооруженного конфликта России и Украины, а также оказать Киеву военную помощь.

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