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МИД: Москва требует от НАТО гарантий неразмещения ударных систем у границ России

, 19:04 Источник: МИД России

МИД: Москва требует от НАТО гарантий неразмещения ударных систем у границ России
флаг НАТО, фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В пятницу, 10 декабря, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах.

В российском внешнеполитическом ведомстве настаивают на юридическом закреплении договора о неразмещении Соединенными Штатами и другими странами-членами Североатлантического альянса ударных систем вооружений, которые создают угрозу РФ, на территории соседних с ней государств.

Уточняется, что речь идет о странах как входящих, так и не входящих в НАТО.

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