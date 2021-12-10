В МИД РФ заявили, что страны НАТО подталкивают Украину к агрессивным шагам

Аргументы Недели → Политика 13+

10 декабря 2021, 18:47 Источник: МИД России

МИД, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором говорится, что НАТО подталкивает Киев к агрессивным шагам, продолжает военное освоение территории Украины и "накачивает" страну оружием.

В МИД РФ подчеркнули, что нагнетание конфронтации в отношении Москвы абсолютно неприемлемо. В ведомстве добавили, что в качестве предлога используется ситуация на Украине, в рамках которой Запад взял курс на поощрение русофобии, действий Киева по срыву Минских соглашений, а также выгораживания подготовки к силовому сценарию на Донбассе.

В министерстве добавили, что вместо одергивания "своих украинских протеже", страны НАТО подталкивают страну к агрессивным шагам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости