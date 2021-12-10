Председатель комитета ГД по обороне Картаполов заявил, что Запад не допустит вступления Украины в НАТО

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10 декабря 2021, 16:53 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил в пятницу, 10 декабря, мнение, что несмотря на обещания Украине о членстве в Североатлантическом альянсе, Запад никогда этого не допустит.

Андрей Картаполов заявил, что президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что перспектива возможного вступления Украины в НАТО не может не вызывать беспокойства, поскольку за этим последует размещение военных контингентов. "Все понимают, что это "красные линии", которые переступать нельзя", – подчеркнул депутат Госдумы.

Картаполов добавил, что вступление Украины в альянс недопустимо и Запад это понимает, но по-прежнему обещает стране членство в организации. "Это всего лишь очередной обман. Пусть Украина это не забывает", – заключил председатель комитета ГД по обороне.

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