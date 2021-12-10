Аргументы Недели Политика 13+

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес поддержал позицию Путина в вопросе нерасширения НАТО

, 15:22 Источник: РИА "Новости"

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес поддержал позицию Путина в вопросе нерасширения НАТО
Мигель Диас-Канель Бермудес, State Duma Russia/Twitter.com

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в пятницу, 10 декабря, поддержал лидера Российской Федерации Владимира Путина, который выступает за противодействие расширению Североатлантического альянса.

Мигель Диас-Канель Бермудес в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета, который проходит сегодня в формате видеосвязи, уточнил, что Куба присоединяется к усилиям Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам РФ.

Кроме того, кубинский лидер выразил солидарность и поддержку Белоруссии и ее лидеру Александру Лукашенко в попытках противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в пятницу заявил, что Варшава намерена добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество

Общество