Президент Кубы Диас-Канель Бермудес поддержал позицию Путина в вопросе нерасширения НАТО

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10 декабря 2021, 15:22 Источник: РИА "Новости"

Мигель Диас-Канель Бермудес, State Duma Russia/Twitter.com

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в пятницу, 10 декабря, поддержал лидера Российской Федерации Владимира Путина, который выступает за противодействие расширению Североатлантического альянса.

Мигель Диас-Канель Бермудес в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета, который проходит сегодня в формате видеосвязи, уточнил, что Куба присоединяется к усилиям Владимира Путина в попытках остановить продвижение НАТО к границам РФ.

Кроме того, кубинский лидер выразил солидарность и поддержку Белоруссии и ее лидеру Александру Лукашенко в попытках противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

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