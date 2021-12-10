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Зеленский заявил, что вероятность госпереворота на Украине сохраняется

, 22:55 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что вероятность госпереворота на Украине сохраняется
президент России Владимир Путин, NASA/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 10 декабря, заявил, что не готов говорить о возможном государственном перевороте в стране, но подчеркнул, что такая вероятность остается.

26 ноября Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря госперевороте на Украине.

Сегодня политик подчеркнул, что говорить об этом не готов, но предположил, что у возможных организаторов "глобально планы не поменялись". По словам Зеленского, он очень рад, что украинское общество не поддерживает подобные дестабилизационные шаги некоторых группировок. "Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – добавил президент Украины.

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