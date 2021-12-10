Зеленский не исключает проведение прямых переговоров с Путиным

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10 декабря 2021, 22:00 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с журналистами в пятницу, 10 декабря, заявил, что не исключает проведение переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский сегодня подчеркнул, что имеет поддержку в вопросе проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Президент Украины, комментируя итоги состоявшегося в минувший четверг телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, также отметил, что его в данном вопрос поддерживают как европейские, так и американские партнеры.

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