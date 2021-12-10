Глава ЕК фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о возможности блокировки «Северного потока – 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 10 декабря, ушла от ответа на вопрос о возможности блокирования проекта "Северный поток – 2" в случае "агрессии со стороны России" против Украины.
В рамках пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава Европейской комиссии отметила, что "агрессия должна иметь цену". По ее словам, это будет доводиться до сведения Росиии в уместной форме, однако публично говорить на эту тему европейская сторона не планирует.
Урсула фон дер Ляйен заметила, что энергия не может использоваться как способ давления, а также добавила, что энергобезопасность Европы должна быть обеспечена.
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