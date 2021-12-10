Нетаньяху ответил на оскорбительное высказывание Трампа в его адрес

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10 декабря 2021, 20:15 Источник: Маарив

бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Noam Moskowitz/dpa

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 10 декабря, прокомментировал оскорбительные слова в его адрес, которые ранее произнес бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Экс-глава США нецензурно выругался в адрес бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и подчеркнул, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил действующего американского лидера Джо Байдена с избранием на пост президента страны.

В пресс-службе лидера партии "Ликуд" сегодня уточнили, что Нетаньяху высоко ценит деятельность президента Трампа на благо Государства Израиль и его безопасности, а также обращает внимание на важность союза между израильской и американской сторонами, вследствие чего пояснил, что ему было необхимо поздравить президента Джо Байдена с вступлением в должность.

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