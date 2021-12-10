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Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Нетаньяху и обвинил его в предательстве

, 10:52

Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Нетаньяху и обвинил его в предательстве
Дональд Трамп, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что перестал общаться с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как чиновник поздравил действующего американского лидера Джо Байдена с новой должностью. Соответствующее видео ему показала его супруга Меланья.

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку»,- высказал Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.

Политик добавил, что в отличие от Нетаньяху президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили Байдена, поскольку «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».

«С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...»,- продолжил бывший президент, отметив, что Нетаньяху ему «все еще нравится», но ему важна «верность».

При этом в издании говорится, что экс-премьер Израиля был не первым, кто поздравил 46-го президента США с назначением на пост. Нетаньяху подождал более 12 часов после объявления результатов выборов.

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