Рябков заявил, что Байден не обсуждал Крым с Путиным

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу, 10 декабря, заявил, что президент США Джо Байден в рамках беседы с лидером России Владимиром Путиным не поднимал тему Крыма.
"Мой короткий ответ – нет", – подчеркнул Сергей Рябков и добавил, что если бы произошло нечто подобное, Джо Байден услышал бы факты, которые отрицать нельзя.
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации также обратил внимание на то, что Москве не приходит в голову обсуждать принадлежность штата Аляска, несмотря на его историю.
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