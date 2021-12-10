Песков: переговоры Путина и Макрона могут произойти оперативно

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10 декабря 2021, 14:47 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном могут быть организованы оперативно. По его словам, пока точная дата в графике главы государства не стоит.

«Пока он, что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно - когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Макрон на следующей неделе планирует провести разговор с Путиным по ситуации вокруг Украины. Президент Франции отметил, что его американский коллега Джо Байден показал необходимость «требовательного» диалога с Россией.

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