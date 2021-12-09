Макрон планирует на следующей неделе провести разговор с Путиным по Украине

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9 декабря 2021, 20:59 Источник: ТАСС

Эмманюэль Макрон, Kremlin Pool/globallook.com

Эмманюэль Макрон на следующей неделе планирует провести разговор с президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. С таким заявлением президент Франции выступил в четверг на пресс-конференции в Елисейском дворце.

«На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом России Владимиром Путиным»,- сказал он.

По словам Макрона, президент США Джо Байден показал необходимость «требовательного» диалога с Россией.

«Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией и именно путем такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины»,- заявил французский президент.

Макрон поблагодарил Байдена за то, что он до и после беседы с Путиным вел диалог с лидерами Евросоюза.

Ранее Лидер Франции заявил о готовности Парижа защищать «территориальную целостность» Украины.

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