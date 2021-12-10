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Захарова назвала «позорным» решение об экстрадиции Ассанжа в США

, 14:39

Захарова назвала «позорным» решение об экстрадиции Ассанжа в США
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение лондонского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Журналист находится в тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как его задержали по запросу США.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова с иронией добавила, что Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий».

Напомним, что 10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа. 

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