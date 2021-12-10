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Политолог Юрий Почта призывает западные страны обсудить с РФ напряжённую ситуацию вокруг НАТО

, 11:41 Источник: RT

Политолог Юрий Почта призывает западные страны обсудить с РФ напряжённую ситуацию вокруг НАТО
флаг НАТО, фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал сообщение о недовольстве восточноевропейских государств планами президента США Джо Байдена провести встречу России и НАТО.

Эксперт считает, что им не нужен никакой диалог. По его словам, подобная политика «лишена здравого смысла».

«Байден - очень опытный политик при всех критических замечаниях к нему. Он понимает опасность - вот такой эскалации международных отношений. Тем более что США уже ввязались в очень неправильную стратегию конфликта сразу на два фронта - и с Россией, и с Китаем»,- пояснил Почта RT.

Он добавил, что ситуация вокруг НАТО по-прежнему остаётся напряжённой, вместе с тем углубляется украинский кризис. Политолог отметил, что «большие государства» должны подавать пример того, что нужно уметь вовремя сесть за стол переговоров.

Ранее  эстонский политик Марко Михкельсон назвал «неприятным сюрпризом» для союзников США предложение американского лидера провести на высоком уровне встречу ведущих стран НАТО с Россией.

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