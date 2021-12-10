Политолог Юрий Почта: США и Украина обвиняют РФ в «нападении» из-за проблем в своих странах

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10 декабря 2021, 10:33 Источник: радио Sputnik

солдат, фото: pixels.com

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал обвинения Украины и США в адрес России, что Москва якобы готовится к «вторжению», в том числе с «применением ядерного оружия».

«Когда дела идут не очень хорошо в той или иной стране, то надо найти какого-нибудь "виновника" этих проблем, внутреннего или внешнего, и на него все взвалить. И при этом сочинить страшную, леденящую душу историю, что он коварен и способен на все. На Западе уже сформировалась эта "культура обвинения России" – русские "виноваты" всегда и во всем»,- высказал он в беседе с радио Sputnik.

Почта отметил, что американское общество «по-прежнему расколото», а Украина переживает мощнейший экономический и политический кризис. По его словам, именно поэтому Киев и Вашингтон «с такой охотой» обвиняют Москву в «агрессивных действиях». Политолог добавил, что украинские власти каждым своим шагом углубляют проблемы, и проще всего сказать, что «виновата РФ».

«Это современный вариант ведения информационно-психологической войны, инсценировка конфликта, при которой у массового западного потребителя новостей должно сложиться впечатление, что хотя ничего так и не произошло, но, видимо, что-то готовилось»,- продолжил эксперт.

Также Почта не исключает, что «глубинной причиной» информационных атак западных стран на Россию и Китай является то, что эти две страны «не соглашаются играть по правилам, которые навязывает современный глобализм».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила «план вторжения Владимира Путина на Украину» и немецкий топоним 1942 года.

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