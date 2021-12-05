Захарова нашла сходства между «планом вторжения России на Украину» от газеты Bild и немецким топонимом 1942 года

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2021, 10:26

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию газеты Bild «плана вторжения Владимира Путина на Украину». Авторы со ссылкой на близкие источники к НАТО указали детали «нападения».

Дипломат отметила, что при составлении схемы журналисты использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. По ее словам, Германия неустанно подтверждает истину: «все новое - это хорошо забытое старое». Захарова добавила, что новая статья немецкой газеты представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии, уничтожающую здравый смысл».

Представитель МИД обратила внимание на обозначение город Львова на карте «вторжения». Она пояснила, что современный Львов по-немецки будет Lwiw, а на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг».

«Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» - продолжила Захарова.

Захарова заметила, что Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации». Дипломат считает, что «источником вдохновения» в разработке карты стала недавняя публикация Washington Post со схожим планом «в увязке с мнимым вторжением России на Украину».

Она добавила, что первая фаза, которую авторы называют «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Захарова напомнила, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост.

Дипломат уверена, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил публикацию Bild карты нападения России на Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости