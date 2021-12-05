Пушков прокомментировал публикацию Bild карты нападения России на Украину: готовится необходимая для агрессии атмосфера

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5 декабря 2021, 07:51 Источник: РИА Новости

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Политик Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, в которой утверждалось, что журналисты газеты якобы узнали детали планов России о "вторжении" на Украину.

Со ссылкой на свои источники в НАТО Bild напечатала карту, где обозначены направления "готовящегося нападения". По поводу этой статьи западных журналистов сенатор написал: "У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется".

Как отметил Пушков, при этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!". "Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии", — считает политик.

Авторы газетной статьи предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины". В публикации выделены три фазы, последняя предполагает наступление на Киев с севера.

По мнению Алексея Пушкова, такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера, аналогичное нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.

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