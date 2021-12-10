Депутат от Крыма Шеремет: в случае повторения попыток прорыва через Керченский пролив Украину ждет «незавидная участь»

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10 декабря 2021, 08:53 Источник: РИА Новости

сайт Крымского моста

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил Украину о негативных последствиях в случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив. 9 декабря ФСБ заметила корабль «Донбасс», который двигался в этом направлении.

«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было … В случае повторения попыток … украинские корабли ждет незавидная участь»,- высказал он.

Шеремет отметил, что российские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства. Однако, по его словам, вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на киевских властях, «отдавших столь преступный приказ». Депутат добавил, что действия украинских военных создают угрозу международному судоходству.

«Нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку. А так налицо явная провокация»,- продолжил он.

Политик считает, что такие действия должны наказываться введением жестких санкций, например, энергетического характера, чтобы впредь «неповадно» было заниматься созданием точек эскалации у границ РФ.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было.

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