Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: санкции против России бьют по самому Западу

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8 декабря 2021, 17:15 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool/globallook.com

Санкции против России, которые вводят западные страны, негативно сказываются на них самих. Такую точку зрения высказал первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

«Я помню, Советский Союз все 70 лет своего существования был под санкциями Запада, и это не помешало этой стране стать великой державой. Санкции против России, уже наверное больше нечего придумать? Неужели аналитики в Белом доме не понимают, что и Россия, и Китай - самодостаточные страны. Это же [санкции] бьет по самой Америке, по Западу», - сказал он в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Очередную часть восьмисерийного фильма показали в среду государственные телеканалы Казахстана.

Экс-президент РК заявил также, что Владимир Путин вывел Россию в великие державы, с которыми нельзя не считаться. «У него большая поддержка внутри страны. В сложнейших условиях, когда Россию хотели загнать в угол, он вытащил ее. Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решать», - сказал Назарбаев.

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