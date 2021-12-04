Нурсултан Назарбаев рассказал, почему Казахстан не признал Крым российским

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4 декабря 2021, 16:48 Источник: ТАСС

Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool/globallook.com

Бывший президент РК Нурсултан Назарбаев объяснил, почему в 2014 году Казахстан не признал Крым российским.

«Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали».

Эпизод, в котором Назарбаев говорит о Крыме, приводится в фильме «Qazaq. History of The Golden Man» ("Казах. История золотого человека"), основанном на интервью Назарбаева американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Показ 8-серийной ленты идет сейчас на государственных телеканалха Казахстана.

Назарбаев подчеркнул при этом, что в 2014 году не поддержал и Украину. «Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», - сказал первый президент Казахстана.

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