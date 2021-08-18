Политолог Ципко заявил, что Назарбаев мог предотвратить развал СССР

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18 августа 2021, 12:44 Источник: URA.RU

Нурсултан Назарбаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Александр Ципко, работавший в «перестройку» помощником ближайшего советника президента СССР Михаила Горбачева, заявил, что Нурсултан Назарбаев мог предотвратить распад СССР. По его словам, первому главе Казахстана помешал Августовский путч в 1991 году.

«Вообще, если исходить из интересов государства, то на роль вице-президента СССР тогда годился [первый президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев … если бы он был у власти, не было бы никакого ГКЧП»,- высказал эксперт в интервью URA.RU.

Ципко считает, что Назарбаев не вступил бы в должность и. о. президента Советского Союза и не вошел бы в состав комитета, как это сделал вице-президент СССР Геннадий Янаев. Его «легко уговорили» организаторы госпереворота, отметил политолог.

«Он [Назарбаев] более разумный и осознавал, что ему не нужен никакой госпереворот, так как он сам может реализовать власть, которая у него имеется. Более того, при нем у самого Горбачева были бы более прочные позиции, так как произошло бы образное слияние представителей славянских и азиатских республик СССР. Такая сильная власть не спровоцировала бы создания ГКЧП, ведь стимулом для их появления был страх перед распадом Союза»,- пояснил Ципко.

Эксперт назвал ошибкой руководителей, в том числе Горбачева, любовь окружать себя слабыми людьми, чтобы «не затемнять собственную власть». Этим объясняется назначение Янаева вице-президентом в 1990 г., подчеркнул он.

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