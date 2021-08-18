Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Ципко заявил, что Назарбаев мог предотвратить развал СССР

, 12:44 Источник: URA.RU

Политолог Ципко заявил, что Назарбаев мог предотвратить развал СССР
Нурсултан Назарбаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Александр Ципко, работавший в «перестройку» помощником ближайшего советника президента СССР Михаила Горбачева, заявил, что Нурсултан Назарбаев мог предотвратить распад СССР. По его словам, первому главе Казахстана помешал Августовский путч в 1991 году.

«Вообще, если исходить из интересов государства, то на роль вице-президента СССР тогда годился [первый президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев … если бы он был у власти, не было бы никакого ГКЧП»,- высказал эксперт в интервью URA.RU.

Ципко считает, что Назарбаев не вступил бы в должность и. о. президента Советского Союза и не вошел бы в состав комитета, как это сделал вице-президент СССР Геннадий Янаев. Его «легко уговорили» организаторы госпереворота, отметил политолог.

«Он [Назарбаев] более разумный и осознавал, что ему не нужен никакой госпереворот, так как он сам может реализовать власть, которая у него имеется. Более того, при нем у самого Горбачева были бы более прочные позиции, так как произошло бы образное слияние представителей славянских и азиатских республик СССР. Такая сильная власть не спровоцировала бы создания ГКЧП, ведь стимулом для их появления был страх перед распадом Союза»,- пояснил Ципко.

Эксперт назвал ошибкой руководителей, в том числе Горбачева, любовь окружать себя слабыми людьми, чтобы «не затемнять собственную власть». Этим объясняется назначение Янаева вице-президентом в 1990 г., подчеркнул он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Константин Елисеев, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против армии России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью