Горбачев заявил об «огромной доли ответственности» организаторов путча в 1991 году за развал СССР

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2021, 10:35 Источник: Интерфакс

Михаил Горбачев, фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что путч в 1991 году повлиял на распад Советского союза, поскольку ослабил позицию президента и создал условия, в которых было «трудно сохранить» целостность государства.

«Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», - высказал он.

По его словам, организаторы путча утверждали, «что ими двигала забота о сохранении страны». Однако последствия их авантюры оказались катастрофическими, отметил Горбачев. Экс-президент уверен, что они несут «огромную долю ответственности за развал страны».

«Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру … авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов», - добавил Горбачев.

При этом он подчеркнул, что организаторы путча не раз меняли свои «версии» событий.

«Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите всё на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно», - резюмировал бывший президент СССР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости