Песков заявил, что сроки нового разговора Путина и Байдена сейчас назвать невозможно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 8 декабря, заявил, что сроки контактов Москвы и Вашингтона по итогам общения Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока не определены.
Президенты двух стран, по словам Дмитрия Пескова, в рамках переговоров в формате видеоконференции говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, им необходимо будет побеседовать еще раз, но настоящий момент не представляется возможным назвать сроки такого контакта.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, однако, что переговоры России и США должны состояться "весьма и весьма оперативно".
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