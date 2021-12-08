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Песков заявил, что сроки нового разговора Путина и Байдена сейчас назвать невозможно

, 14:05 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что сроки нового разговора Путина и Байдена сейчас назвать невозможно
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 8 декабря, заявил, что сроки контактов Москвы и Вашингтона по итогам общения Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока не определены.

Президенты двух стран, по словам Дмитрия Пескова, в рамках переговоров в формате видеоконференции говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, им необходимо будет побеседовать еще раз, но настоящий момент не представляется возможным назвать сроки такого контакта.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, однако, что переговоры России и США должны состояться "весьма и весьма оперативно".

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