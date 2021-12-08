Аргументы Недели Политика 13+

Нуланд выразила мнение, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

, 08:27 Источник: РИА "Новости"

Нуланд выразила мнение, что Путин хочет воссоздать Советский Союз
заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон опасается, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.

По словам Виктории Нуланд, в США опасаются, что российский лидер в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. "Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" – подчеркнула замгоссекретаря в рамках слушаний в сенате.

Кроме того, дипломат предостерегла РФ от реализации возможных планов "вторжения" на украинскую территорию, отметив, что противостояние с модернизированной армией страны приведет к "большой крови".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка Советского Союза, которую президент Байден рекомендовал на должность главы управления валютного контроля Минфина США, отозвала свою кандидатуру. Об этом сообщил Белый дом. Причиной стали нападки на нее со стороны конгрессменов из-за ее советского прошлого.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире