Нуланд выразила мнение, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

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8 декабря 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон опасается, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.

По словам Виктории Нуланд, в США опасаются, что российский лидер в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. "Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" – подчеркнула замгоссекретаря в рамках слушаний в сенате.

Кроме того, дипломат предостерегла РФ от реализации возможных планов "вторжения" на украинскую территорию, отметив, что противостояние с модернизированной армией страны приведет к "большой крови".

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