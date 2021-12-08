Нуланд выразила мнение, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон опасается, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.
По словам Виктории Нуланд, в США опасаются, что российский лидер в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз. "Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" – подчеркнула замгоссекретаря в рамках слушаний в сенате.
Кроме того, дипломат предостерегла РФ от реализации возможных планов "вторжения" на украинскую территорию, отметив, что противостояние с модернизированной армией страны приведет к "большой крови".
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