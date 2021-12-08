Замглавы МИД России Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

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8 декабря 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил в беседе с журналистами, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно, вероятно, утратив культуру политического диалога.

Александр Панкин отметил, что западные партнеры РФ разучились обсуждать спорные вопросы за столом переговоров.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что зачастую ответом на любое решение, не соответствующее логике Запада, становятся односторонние санкции. По словам дипломата, фактически ни одно из государств, которое проводит суверенную политику, не может быть от них застраховано.

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