Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы МИД России Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

, 07:11 Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД России Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил в беседе с журналистами, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно, вероятно, утратив культуру политического диалога.

Александр Панкин отметил, что западные партнеры РФ разучились обсуждать спорные вопросы за столом переговоров.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что зачастую ответом на любое решение, не соответствующее логике Запада, становятся односторонние санкции. По словам дипломата, фактически ни одно из государств, которое проводит суверенную политику, не может быть от них застраховано.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка Советского Союза, которую президент Байден рекомендовал на должность главы управления валютного контроля Минфина США, отозвала свою кандидатуру. Об этом сообщил Белый дом. Причиной стали нападки на нее со стороны конгрессменов из-за ее советского прошлого.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире