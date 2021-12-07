В администрации президента США заявили, что Байден во время переговоров грозил Путину санкциями из-за Украины

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7 декабря 2021, 21:58

В. Путин, фото с сайта Кремля

В администрации президента США заявили, что Джозеф Байден во время переговоров грозил Владимиру Путину санкциями из-за Украины. Во вторник прошли переговоры президентов России и США.

Путин и Баден общались в онлайн-формате, переговоры продолжались примерно два часа.

В Белом доме после встречи рассказали, что президент США Джозеф Байден выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины. Он призвал российского лидера к дипломатическому урегулированию.

Байден предупредил Путина, что на военную эскалацию будет дан коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, - передает РИА Новости.

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