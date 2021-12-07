В администрации президента США заявили, что Байден во время переговоров грозил Путину санкциями из-за Украины
7 декабря 2021, 21:58
В администрации президента США заявили, что Джозеф Байден во время переговоров грозил Владимиру Путину санкциями из-за Украины. Во вторник прошли переговоры президентов России и США.
Путин и Баден общались в онлайн-формате, переговоры продолжались примерно два часа.
В Белом доме после встречи рассказали, что президент США Джозеф Байден выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины. Он призвал российского лидера к дипломатическому урегулированию.
Байден предупредил Путина, что на военную эскалацию будет дан коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, - передает РИА Новости.
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