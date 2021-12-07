Песков заявил, что Кремль фиксирует множество вбросов в СМИ перед разговором Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует усиление напряженности в риторике, огромное количество "уток" и вбросов в СМИ перед переговорами Владимира Путина и Джо Байдена.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли сообщения о возможных новых санкциях со стороны США повлиять на настроения Владимира Путина перед беседой с американским коллегой, подчеркнул, что в Кремле призывают в данном случае сохранять трезвость ума.
Пресс-секретарь российского лидера заметил, что беседа президентов никогда не ведется в соответствии с эмоциональным настроем. "Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов", – заключил Песков.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.