Песков заявил, что Кремль фиксирует множество вбросов в СМИ перед разговором Путина и Байдена

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7 декабря 2021, 13:51 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует усиление напряженности в риторике, огромное количество "уток" и вбросов в СМИ перед переговорами Владимира Путина и Джо Байдена.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли сообщения о возможных новых санкциях со стороны США повлиять на настроения Владимира Путина перед беседой с американским коллегой, подчеркнул, что в Кремле призывают в данном случае сохранять трезвость ума.

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что беседа президентов никогда не ведется в соответствии с эмоциональным настроем. "Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов", – заключил Песков.

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