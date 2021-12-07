Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры Путина и Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп назвал переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые должны состояться вечером во вторник, "неравным матчем" для Вашингтона.
По мнению Дональда Трампа, это не тот "матч", который следовало допускать. Экс-президент США уточнил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена можно сравнить с игрой "Патриотов Новой Англии" (профессиональный клуб по американскому футболу из Бостона – Прим.ред) против школьной команды.
Трамп также заметил, что несмотря на его позитивный диалог с Путиным, его политика по отношению к Москве была более жесткой, чем действия Байдена.
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