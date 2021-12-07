Песков заявил, что Путин не намерен предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

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7 декабря 2021, 09:48 Источник: Первый канал

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках переговоров во вторник не планирует предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к "нормандской четверке".

"Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение", – заметил Песков и добавил, что "нормандская четверка" является самодостаточным форматом" и какой-либо необходимости в его расширении нет.

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что эффективность встреч "нормандского формата" весьма скромна, поскольку Украина не выполняет Минские соглашения.

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