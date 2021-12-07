The Hill: Трамп обошел бы Байдена на выборах в США, если бы они проходили сейчас

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7 декабря 2021, 07:49 Источник: The Hill

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Издание Hill со ссылкой на результаты исследования Гарвардского университета и службы Harris заявило, что Дональд Трамп обошел бы Джо Байдена на выборах, если бы они прошли сейчас.

Согласно данным исследования, экс-президента США Дональда Трампа на гипотетических выборах поддержали бы 48% участников опроса, а Джо Байдену свой голос отдали бы 45% респондентов.

Уточняется, что действующий американский лидер получил бы на 20 процентных пунктов больше голосов от жителей городов, а Трампа поддержало бы население сельской местности, вследствие чего он обошел бы соперника на 33 процентных пункта.

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