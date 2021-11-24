Трамп заявил, что ему удавалось отлично ладить с руководством РФ и Китая

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24 ноября 2021, 08:00 Источник: Fox News

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках беседы с журналистами в минувший вторник заявил, что его администрация смогла установить хорошие отношения с руководством Российской Федерации и Китая.

Трамп заявил, что когда он находился в Белом доме, США "неплохо ладили" с Россией. Политик подчеркнул, что он накладывал на РФ санкции, как никто до него, а также "положил конец" газопроводу "Северный поток – 2". Экс-президент США также заметил, что не собирался "биться" за Украину, поскольку страна сама должна за себя постоять.

Дональд Трамп добавил, что когда он был американским лидером, над Тайванем не летали бомбардировщики, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин осознавал, что не может пойти на это. "Я отлично ладил и с председателем Си, и с президентом Путиным, и это хорошо", – резюмировал политик.

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