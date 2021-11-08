Трамп заявил, что подождет с решением о новом выдвижении на пост президента США еще около года

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8 ноября 2021, 19:41 Источник: Fox News

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в понедельник, 8 ноября, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении на пост главы страны еще не менее года.

Дональд Трамп заявил, что думает о том, чтобы баллотироваться на пост лидера США. По словам политика, он объявит о своем решении после промежуточных выборов, которые состоятся в стране 8 ноября следующего года – речь идет об избрании конгресса.

"Это не означает, что я буду баллотироваться", – подчеркнул Дональд Трамп.

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