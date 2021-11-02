Трамп заявил, что Байден задремал на саммите по климату в Глазго от скуки

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2 ноября 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, James K. Mccann/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его преемник на данном посту Джо Байден заснул накануне во время саммита по климату в Глазго, так как ему было скучно.

В минувший понедельник в сети появились кадры, на которых 78-летний американский лидер задремал в рамках саммита.

Дональд Трамп выразил мнение, что Джо Байден не смог выдержать столько разговоров "про фальшивое глобальное потепление". Экс-президент США отметил, что действующий лидер страны отправился в Европу с заявлением о том, что борьба с изменением климата является самым высоким приоритетом для Вашингтона, однако заснул на конференции. "Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!" – заключил Трамп.

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