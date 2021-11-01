Байден попросил у мирового сообщества прощения за решение Трампа выйти из Парижского соглашения

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1 ноября 2021, 19:20 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 1 ноября, попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника на посту – республиканца Дональда Трампа.

Джо Байден в рамках выступления на климатической конференции в Глазго заявил, что не должен просить прощения, однако все же просит его у международного сообщества за то, что при предыдущей администрации США вышли из Парижского соглашения.

Напомним, в 2017 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента Соединенных Штатов, объявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату.

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