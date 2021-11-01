Аргументы Недели Политика 13+

Байден попросил у мирового сообщества прощения за решение Трампа выйти из Парижского соглашения

, 19:20 Источник: РИА "Новости"

Байден попросил у мирового сообщества прощения за решение Трампа выйти из Парижского соглашения
президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 1 ноября, попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника на посту – республиканца Дональда Трампа.

Джо Байден в рамках выступления на климатической конференции в Глазго заявил, что не должен просить прощения, однако все же просит его у международного сообщества за то, что при предыдущей администрации США вышли из Парижского соглашения.

Напомним, в 2017 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента Соединенных Штатов, объявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью