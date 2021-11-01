Байден попросил у мирового сообщества прощения за решение Трампа выйти из Парижского соглашения

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 1 ноября, попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника на посту – республиканца Дональда Трампа.
Джо Байден в рамках выступления на климатической конференции в Глазго заявил, что не должен просить прощения, однако все же просит его у международного сообщества за то, что при предыдущей администрации США вышли из Парижского соглашения.
Напомним, в 2017 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента Соединенных Штатов, объявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении по климату.
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