Песков призвал не ждать от переговоров Путина и Байдена никаких прорывов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 7 декабря, призвал не ждать никаких прорывов от переговоров Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Дмитрий Песков уточнил, что беседа в видеоформате, которая состоится позже сегодня, является рабочим разговором в "очень сложный период".
Пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами, однако, обратил внимание на то, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры России и США нацелены на обсуждение вопросов и не хотят заводить дело в тупик.
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