Путин в среду проведет в Сочи переговоры с премьером Греции Мицотакисом

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7 декабря 2021, 13:15 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Данную информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Согласно последним сообщениям, в рамках переговоров стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в ряде сфер, в частности, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

Владимир Путин и Кириакос Мицотакис намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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