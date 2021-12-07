Путин в среду проведет в Сочи переговоры с премьером Греции Мицотакисом

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Данную информацию предоставили в пресс-службе Кремля.
Согласно последним сообщениям, в рамках переговоров стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в ряде сфер, в частности, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.
Владимир Путин и Кириакос Мицотакис намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.