Foreign Policy: Украина попросила у США часть вооружений, предназначавшихся ранее Афганистану

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7 декабря 2021, 09:07 Источник: Foreign Policy

флаг США, pixabay.com

Власти Украины просят руководство США передать Киеву часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода к власти в стране запрещенного в России движения "Талибан".

Издание Foreign Policy сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон в ноябре просил руководство Соединенных Штатов увеличить поставки вооружений, в частности, предоставить системы, которые до этого Киеву не предлагались. Кроме того, он запросил у американских партнеров помощь в сферах воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Более того, Украина заявила о желании получить боеприпасы, которые США планировали передать Афганистану до прихода в стране к власти талибов.

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