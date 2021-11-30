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Путин: надеюсь, ситуация с Украиной не дойдет до «красных линий»

, 16:23 Источник: РИА Новости

Путин: надеюсь, ситуация с Украиной не дойдет до «красных линий»
фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник заявил о надежде, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий". Российский президент, выступая в пленарной сессии форума "Россия зовёт!", объяснил понятие "красные линии".

"Если на территории Украины возникнут некие ударные комплексы, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзукового оружия - 5 минут. А что делать России?", - начал объяснение глава государства.

Путин считает, что мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам угрожает. Он отметил, что Россия может это сделать прямо сейчас, и к тому же у нас успешно испытаны и с начала года будут на вооружении новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов, а подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. "Вот это, создание таких угроз для нас и есть "красные линии", - подчеркнул Путин.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что здравый смысл и ответственность за свою страну и за мировое сообщество будет преобладать", - заключил президент РФ.

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