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Блинкен и Зеленский обсудили «возвращение» Крыма Украине

, 08:27 Источник: РИА "Новости"

Блинкен и Зеленский обсудили «возвращение» Крыма Украине
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил урегулирование конфликта в Донбассе и "восстановление суверенитета" Киева над Крымом.

В Госдепе отметили, что Энтони Блинкен в беседе с Владимиром Зеленским подчеркнул поддержку Вашингтоном суверенитета Украины, а также независимости и территориальной целостности страны перед лицом "российской агрессии".

Напомним, госсекретарь США и украинский лидер провели телефонный разговор перед виртуальным саммитом глав России и Соединенных Штатов Америки, который должен состояться во вторник.

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