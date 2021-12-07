Блинкен и Зеленский обсудили «возвращение» Крыма Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил урегулирование конфликта в Донбассе и "восстановление суверенитета" Киева над Крымом.

В Госдепе отметили, что Энтони Блинкен в беседе с Владимиром Зеленским подчеркнул поддержку Вашингтоном суверенитета Украины, а также независимости и территориальной целостности страны перед лицом "российской агрессии".

Напомним, госсекретарь США и украинский лидер провели телефонный разговор перед виртуальным саммитом глав России и Соединенных Штатов Америки, который должен состояться во вторник.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости