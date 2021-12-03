Сенатор Ковитиди предупредила ЕС и США о «тревожном звонке» после слов о добровольной передаче Крыма

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3 декабря 2021, 14:34 Источник: Известия

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление кс-советника конгресса США Ариэля Коэна о том, что Украина добровольно отдала полуостров и Черноморский флот России в 2014 году.

«Очевидно, что в мире всё активнее формируется новое, позитивное видение о демократических процессах Крымского референдума и несостоятельности украинской власти, столкнувшей Украину в жернова майданов, обнищания и госпереворотов»,- высказала она.

Ковитиди считает, что слова Коэна являются тревожным звонком для Евросоюза и США.

Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн выразил мнение, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву перестать «зависеть» от Москвы. Он рекомендовал Украине избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году.

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