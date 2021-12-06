Индия подписала контракт с «Калашниковым» на 590 миллионов долларов

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6 декабря 2021, 20:01 Источник: РБК

AK-308, Global Look Press/globallook.com

Индия подписала с Россией соглашение, по которому на ее территории будут производить автоматы АК-203. Оружие поступит в распоряжение Министерства обороны Индии.

«Сегодня, 6 декабря, в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку Министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии»,- сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

По словам генерального директора ГК «Калашников» Владимира Лепина, совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited открывает новую страницу в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве.

«Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», — заявил он.

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