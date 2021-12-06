Индия и Россия подписали контракты, касающиеся стрелкового оружия и военного сотрудничества

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6 декабря 2021, 10:49

флаг Индии, фото: pixels.com

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что Нью-Дели и Москва подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Встреча между представителями двух стран прошла в преддверии запланированного на 6 декабря саммита России и Индии.

«Индия высоко ценит серьезную поддержку России. Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону»,- написал Сингх в Twitter.

В ходе переговоров с генералом российской армии Сергеем Шойгу в Нью-Дели глава военного ведомства в Индии отметил, что «сотрудничество в сфере обороны - одно из важнейших направлений взаимодействия между странами». По его словам, Нью-Дели ценит сотрудничество с Москвой, поскольку оно не направлено против какого-либо другого государства.

«Я хочу с уважением отметить ваше личное участие в развитии нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны»,- обратился он к Шойгу.

Кроме того, Сингх назвал продуктивными, эффективными и важными двусторонние переговоры о сотрудничестве в оборонной сфере с российским министром.

«Индия ценит особое привилегированное стратегическое партнерство с РФ»,- продолжил он.

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