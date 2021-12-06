Лавров: у России и Индии есть перспективные планы в области ядерной энергетики

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6 декабря 2021, 13:45 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром сообщил, что Москва и Нью-Дели имеют «конкретные, перспективные планы» по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики.

«Состоялась с утра у нас встреча с индийским коллегой, в ходе которой мы обсудили основные вопросы нашей повестки дня в основном в сфере экономики, включая энергетику, углеводороды и ядерную энергетику»,- поделился дипломат по итогам переговоров с главой МИД Индии и российско-индийских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел.

Лавров добавил, что в ходе общения с Джайшанкаром они уделили внимание образовательным, научным обменам и культурным связям, а также затронули тему двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере.

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