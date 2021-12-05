Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «с нетерпением ждет» разговора с Путиным

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5 декабря 2021, 19:18 Источник: ТАСС

Карин Жан-Пьер, Ken Cedeno - Pool/globallook.com

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в воскресенье сообщила, что президент Байден «с нетерпением ждет» переговоров с Владимиром Путиным. Об этом она сказала в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Жан-Пьер, разговор, который состоится между двумя президентами в предстоящий вторник по видеосвязи, очень важен.

«Очевидно, разговор, который президент [США] проведет с президентом [России] Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», - сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что президентам предстоит обсудить широкий круг тем и Байден «с нетерпением ждет» эти переговоры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря вечером. Время начала встречи и продолжительность разговора президенты определят сами.

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