Самолет ВВС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма
5 декабря 2021, 14:53
Самолет-разведчик американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 заметили у черноморского побережья. Воздушное судно приблизилось к Крыму.
По данным сайта PlaneRadar, американский самолет взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.
Ранее сообщалось, что 3 декабря пассажирскому самолёту, следовавшему по маршруту Тель-Авив - Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолётом-разведчиком. Данную информацию подтвердила пресс-служба «Аэрофлота».
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