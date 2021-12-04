Бывший генпрокурор Украины Луценко: встреча Зеленского с Путиным станет возможной после того, как арестуют Порошенко

Переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским станут возможны лишь после того, как президент Украины арестует людей из «черного списка» Путина. Об этом заявил бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко в эфире «Пятого канала».
«Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина. И там есть черный список. Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее», — сказал Луценко.
Откуда у экс-генпрокурора такие сведения, он не сообщил.
Возможность встречи двух президентов обсуждается с весны. 1 декабря Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил о готовности к прямому разговору с Владимиром Путиным и не боится встречи с президентом России.
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