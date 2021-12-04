Официальный представитель Эрдогана: Турция могла бы выступить посредником между Путиным и Зеленским

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4 декабря 2021, 20:05 Источник: ТАСС

Президенты Путин и Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной, поскольку у Анкары, в отличие от Запада, конструктивные отношения с Москвой. Такую точку зрения высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu.

«У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряженности,- сказал он. По мнению Калына, в отличие от западных стран, у которых нет «конструктивных прямых отношений с Россией, Турция обладает этой особой позицией».

«Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского»,- сказал официальный представитель Эрдогана.

Анкара, по его словам, против любых процессов, которые могут привести к военному конфликту. «В случае конфликта пострадают все, Украина уже сильно пострадала от этих недавних конфликтов. Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряженности. Если Турция будет играть роль посредника или инициатора этого процесса, то наш президент с радостью сыграет роль в нем»,- заключил Ибрагим Калын.

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