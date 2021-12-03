Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 декабря, провели телефонный разговор. Политики обсудили Ливию, Сирию, Украину, а также ситуацию в Закавказье.
Источники в администрации турецкого лидера отметили, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной беседы также обсудили двусторонние отношения между Российской Федерацией и Турцей. Политики оценили шаги, направленные на развитие связей Москвы и Анкары.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что после визита Владимира Путина в Индию могут состояться его переговоры с главой США Джо Байденом.
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