Путин и Эрдоган поговорили по телефону

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3 декабря 2021, 19:00 Источник: NTV

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, Xinhua

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 декабря, провели телефонный разговор. Политики обсудили Ливию, Сирию, Украину, а также ситуацию в Закавказье.

Источники в администрации турецкого лидера отметили, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной беседы также обсудили двусторонние отношения между Российской Федерацией и Турцей. Политики оценили шаги, направленные на развитие связей Москвы и Анкары.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что после визита Владимира Путина в Индию могут состояться его переговоры с главой США Джо Байденом.

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